Aos 39 anos, Óscar Cardozo tornou-se o jogador paraguaio com mais golos na história. O antigo avançado do Benfica brilha agora pelo Libertad e no sábado voltou a faturar e superou José Saturnino Cardozo, chegando aos 372 golos em mais de 800 jogos oficiais na carreira. Tacuara marcou no empate ante o Guaraní.