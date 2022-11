Ex-FC Porto Diego anuncia retirada do futebol com vídeo emocionante: «Valeu a pena acreditar nos sonhos e ser incansável em busca deles»

A carregar o vídeo ...

O médio brasileiro Diego diz adeus ao serviço do Flamengo após a conquista da Libertadores. O último jogo do ex-FC Porto revelou que a partida diante do Avaí, a 13 de novembro, será a última que fará no futebol, com 37 anos. "Valeu a pena acreditar nos sonhos e ser incansável em busca deles... Chegou a hora de partir para um novo ciclo e procurar novos desafios!", revelou aos seguidores numa publicação que inclui um vídeo emocionante.