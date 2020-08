Ex-internacional russo deixa árbitro hospitalizado após agredi-lo com murros e pontapés

A carregar o vídeo ...

Retirado do futebol profissional em 2016, Roman Shirokov, ex-internacional russo e jogador do CSKA Moscovo, surpreendeu tudo e todos, esta segunda-feira, durante uma partida no campeonato amador russo. O antigo médio pediu ao árbitro Nikita Danchenko que marcasse um penálti a favor da sua equipa, após um companheiro cair na grande área adversária, mas o juiz decidiu seguir o encontro. Não contente com a decisão, Roman Shirokov insultou o árbitro, viu o cartão vermelho e agrediu-o com um murro e pontapés. Nikita Danchenko acabou por ser hospitalizado, com vários ferimentos.