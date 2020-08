Ex-jogador da NFL denuncia caso de racismo: segurança chama polícia e não o deixa entrar na sua nova casa

A carregar o vídeo ...

O antigo jogador da NFL Brandon Marshall publicou na sua conta de Instagram imagens do que considera ser mais um caso de racismo: Brandon Marshall foi impedido de entrar na sua nova casa em Miami pelo segurança do condomínio, que chamou a polícia. O caso foi gravado e divulgado pelo ex-jogador como forma de denúncia do preconceito e discriminação com base em perceções sociais.