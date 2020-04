A carregar o vídeo ...

O norte-americano Jeremy Roenick, antigo jogador de hóquei no gelo (hoje com 50 anos), propõe um divertido desafio para quem gosta de comer snacks mas fica com a consciência pesada por causa das calorias ingeridas. Um aviso: para este challenge convém ter uma casa com algum espaço... (Vídeo Instagram)