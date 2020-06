Ex-jogador do Benfica chegou à Arménia, foi escoltado pela polícia até casa e mostrou tudo

A carregar o vídeo ...

Sancidino Silva, jogador formado no Benfica, chegou à Arménia depois de um período de quarentena em Lisboa e foi apanhado de surpresa quando tinha um destacamento de polícias à sua espera para o escoltar do aeroporto até ao hotel.

O avançado, de 26 anos, que joga agora no Ararat Yerevan, foi submetido a um controlo logo que aterrou e, depois disso, encaminhado para um hotel no centro da cidade, onde vai ter de cumprir um período de 10 a 14 dias de quarentena. Sancidino mostrou na conta oficial de Instagram todo o ‘espetáculo’ policial que foi a escolta.