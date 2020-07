A carregar o vídeo ...

A possível saída de Jorge Jesus do Flamengo e o eventual regresso do técnico ao Benfica foi tema de debate no programa 'Os Donos da Bola', na Bandeirantes, e Edílson, comentador que nos seus tempos de jogador chegou a alinhar pelos encarnados, considera que o treinador vai cometer um erro se regressar agora ao clube da Luz. (Vídeo Twitter)