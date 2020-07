Ex-jogador do Benfica persegue administrador de condomínio com faca no Brasil

A carregar o vídeo ...

Antigo jogador de Benfica, Marítimo, Sp. Braga ou V. Setúbal, o brasileiro Wando foi protagonista este fim de semana de um momento de tensão, quando no decurso de uma reunião de condomínio se desentendeu com o administrador do espaço e, após ir ao seu carro, o perseguiu com uma faca na mão. A cena foi gravada pelo sistema de vídeovigilância do condomínio e partilhada pelo jornal 'Metrópoles'. Segundo esta publicação, o desentendimento ter-se-á dado devido a uma troca de insultos entre ambos, algo que motivou a apresentação de uma queixa na polícia por ameaça à integridade física.