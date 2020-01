Ex-jogador do Flamengo acusa Jesus de se colocar acima do campeão brasileiro

A carregar o vídeo ...

A longa entrevista de Jorge Jesus à CMTV foi alvo de especial atenção por parte da imprensa brasileira, com alguns comentadores a deixarem críticas ao técnico do Flamengo por entenderem que este, pelo forma como falou na entrevista ao canal da Cofina, se está a sobrepor ao próprio clube. Um deles foi Júnior, antigo jogador dos cariocas, que à SporTV entre vários elogios também deixou reparos à postura do técnico.