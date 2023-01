Ex-jogador do Wolves atirou coisas da ex-namorada pela janela: «P... traidora!»

A carregar o vídeo ...

Atual jogador do Hashtag United, Greg Halford não chegou a ser um grande nome na Premier League - apesar de lá ter jogado durante quatro temporadas -, mas este domingo conseguiu a proeza de ser amplamente destacado na imprensa inglesa. A razão? Um vídeo que partilhou nas redes sociais, onde mostra o momento em que atira da janela os pertences da sua ex-namorada. A legenda do vídeo diz tudo... "Passou demasiado tempo, mas finalmente despachei as coisas da p... traidora da minha ex".