Ex-Marítimo 'varre' quatro adversários em... seis segundos

Antigo jogador do Marítimo, o defesa brasileiro Douglas Grolli é o protagonista de um dos vídeos que está a dar que falar nas redes sociais do outro lado do Atlântico. Tudo por causa da sua ação no encontro do Avispa Fukuoka diante do Omiya Ardija, disputado a 16 de setembro, no qual no espaço de apenas seis segundos conseguiu 'varrer' quatro adversários. E o mais incrível de tudo é que só um cartão amarelo foi exibido na jogada... ao último jogador a ser atingido pelo brasileiro!