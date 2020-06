Walter recebeu um cesto com guloseimas mas só aproveitou uma maçã

A carregar o vídeo ...

Walter recebeu uma prenda no dia dos namorados, recheada de guloseimas, que não vai poder usufruir. O antigo jogador do FC Porto, que agora joga no Atlético Paranaense, está muito preocupado com a forma. "Recebi um presente muito bom, só que a maioria daquele presente vai para a pessoa que me deu, para a minha esposa. Há lá muita coisa que eu não posso comer", justificou. Aproveitou uma maçã e pouco mais... (Vídeo Instragram)