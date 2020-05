A carregar o vídeo ...

Zezé Perrella foi esta quinta-feira atacado com uma cuspidela, quando estava a abandonar as instalações do clube após exercer o seu direto de voto. O ex-presidente do Cruzeiro é considerado um dos culpados pela grave crise financeira e desportiva que o clube brasileiro vive. Sérgio Santos Rodrigues é o novo presidente do Cruzeiro.