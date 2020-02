Ex-Sporting cometeu penálti, foi expulso e adversário falhou... a dobrar!

A carregar o vídeo ...

O avançado Muhammet Demir, do Gaziantepspor, teve uma daquelas tardes que são verdadeiros pesadelos para os homens-golo. Diante do Rizespor, o dianteiro teve ao seu dispor dois penáltis no espaço de cinco minutos e conseguiu a proeza de... falhar ambos. De um deles (o primeiro) resultou mesmo a expulsão de Ivanildo Fernandes, defesa cedido pelo Sporting ao Rizespor. De notar que, apesar dos dois penáltis falhados, o Gaziantepspor venceu por 2-0, tendo um dos golos sido marcado pelo português André Sousa.