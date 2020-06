A carregar o vídeo ...

André Balada, antigo jogador do Sporting entre 2016 e 2017, recordou esta quarta-feira alguns dos melhores momentos com o antigo companheiro de equipa Neymar, atualmente no Paris Saint-Germain, quando ambos vestiam a camisola do Santos. "Tem vários, tem vários. Alguns nem dão para contar", confessou, entre risos. [Vídeo: Omnisport / Neymar Jr.]