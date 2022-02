A carregar o vídeo ...

Emiliano Viviano, ex-guarda-redes do Sporting, agora no Karagumruk, da Turquia, não conseguiu disfarçar o frio que sentia na baliza durante o prolongamento do jogo dos oitavos de final da Taça com o Konyaspor naquele que dizem ser o estádio mais frio do país, o Olímpico Atatürk [Vídeo Twitter]