O Al-Wakrah perdeu na Taça do Emir do Qatar, nos penáltis (1-3), diante do Al-Shahaniya. Um dos castigos máximos desperdiçados surgiu do pé direito do ex-Sporting Gelson Dala. O internacional angolano tentou surpreender o guarda-redes Bautista Burke. O argentino brilhou, reagindo com uma notável defesa com o pé, em cima da linha.