Ex-sportinguista Stojkovic foi provocado nos penáltis e respondeu assim

A final da Taça da Sérvia, entre os rivais de Belgrado (Estrela Vermelha e Partizan), foi decidida nos penáltis. E o desempate ficou 'manchado' por um gesto do antigo guarda-redes do Sporting, Vladimir Stojkovic, que defende a baliza do Partizan, na reação a uma provocação por parte do avançado Nikola Krstovic. No final, o Estrela Vermelha levou a melhor e conquistou o troféu. [Vídeo: Twitter]