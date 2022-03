A carregar o vídeo ...

Sergiy Stakhovsky, antigo tenista ucraniano e ex-número 38 do Mundo, falou ao 'AS' sobre a situação que vive em Kiev, frisando que apesar do "amor" que o resto da Europa está a transmitir ao país, são os políticos que "têm de agir", lamentando ainda o facto de ter "três filhos para educar" e precisar de andar "com uma arma na mão". (Vídeo: AS)