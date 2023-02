Ex-treinador do Tottenham: «Porro é tão mau... Barnes e Maddison destruíram-no na ala»

A carregar o vídeo ...

Tim Sherwood, antigo treinador do Tottenham entre 2013 e 2014, foi este sábado muito crítico com a atuação do ex-Sporting Pedro Porro, que hoje fez a estreia pelos spurs na goleada sofrida diante do Leicester (1-4). Durante a transmissão do encontro, o atual comentador da Sky Sports queixou-se do posicionamento do internacional espanhol e das suas capacidades defensivas, questionando se o Tottenham fez a aposta certa para a defesa no último mercado. [Vídeo: Football Daily]