Ex-voleibolista do Flamengo agride estafetas com coleira e provoca indignação no Brasil

É um dos vídeos que está a dar que falar no Brasil. A ex-voleibolista Sandra Mathias Correia de Sá, ex-jogadora do Flamengo, é acusada de ter agredido dois estafetas de entregas na zona sul do Rio de Janeiro, em São Conrado, e também de os ter insultado com frases de índole racista. As imagens, que pode ver acima, geraram revolta até em alguns dos principais nomes do voleibol do país, como as Maria Clara Salgado e Carol Solberg.