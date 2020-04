Experimentámos a aplicação que Jorge Jesus utiliza para treinar o Flamengo à distância

A carregar o vídeo ...

O Record deste domingo tem uma reportagem sobre a Coach ID, uma aplicação que permite controlar a intensidade de treino, entre outras funcionalidades. Jorge Jesus e restante equipa técnica do Flamengo sabem tudo o que se passa com os jogadores, mesmo estando separados por milhares de quilómetros. Acácio Santos, treinador e um dos criadores do software, fez uma demonstração a Record e mostrou-nos tudo o que é possível fazer através do computador ou do telemóvel. Márcio Sampaio, preparador físico do Flamengo e utilizador da tecnologia, assistiu a tudo.