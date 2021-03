Explicações para a invencibilidade do Sporting: a análise de quem já defrontou os leões esta época

A carregar o vídeo ...

Em dezembro, Sérgio Vieira, então como treinador do Farense, defrontou o Sporting: os algarvios perderam por 1-0, com um golo no tempo de compensação. Sérgio Vieira já deixou o Farense, mas leões continuam sem perder no campeonato. Como alguém que defrontou o Sporting e que continua a acompanhar a equipa de Rúben Amorim, estas são as explicações de Sérgio Vieira.