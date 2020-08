A carregar o vídeo ...

Duas grandes explosões abalaram esta tarde a cidade de Beirute, no Líbano. As imagens mostram bem a dimensão da explosão seguida por uma grande nuvem de fumo. As mesmas ocorrem perto da casa do ex-primeiro-ministro Hariri e provocaram, segundo relatos da imprensa local, dez mortos e centenas de feridos.