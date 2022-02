Fã de Mourinho esteve uma semana à porta do centro de treinos da Roma e conseguiu o que queria

A carregar o vídeo ...

A verdadeira prova de que quem espera sempre alcança. Um adepto que confessou ser fã de José Mourinho desde que o Special One venceu a Liga dos Campeões com o FC Porto, em 2004, viajou da Sicília até Roma e esteve uma semana à porta do centro de treinos do emblema da capital italiana com um cartaz a desejar um feliz aniversário ao treinador português, que completou 59 anos no passado dia 26 de janeiro. A espera valeu a pena, já que Marco foi convidado para almoçar com Mourinho e a restante equipa da Roma. [Vídeo: Twitter Roma]