Fabinho deixou elogios a Luis Díaz, que se transferiu em janeiro último do FC Porto para o Liverpool, na antevisão ao encontro de amanhã com o Inter, para a 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões. O médio brasileiro disse que o companheiro é "impressionante" e tem jogado a "um nível muito alto". [Vídeo: One Football]