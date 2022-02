A carregar o vídeo ...

Fábio Baptista apontou o golo da noite no Benfica Campus. O lateral do Benfica B pegou na bola, fintou três adversários e disparou a contar para a baliza do Farense para o 3-0 das águias na Liga Sabseg. Os colegas acorreram ao lateral para festejarem. [Vídeo: Benfica]