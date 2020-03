A carregar o vídeo ...

Fabio Cannavaro, histórico jogador italiano, é agora o treinador do Guangzhou Evergrande. A viver na China, o antigo defesa viu o pior da Covid-19 depois de ter sido obrigado a passar toda a fase de quarentena no país. Já com autorização para sair à rua, Cannavaro mostra como são os primeiros momentos no regresso à normalidade.