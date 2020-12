A carregar o vídeo ...

Fábio Martins fechou 2020 da melhor forma, ao marcar no empate do Al Shabab diante do líder Al Hilal. Antigo jogador do Famalicão, o avançado português finalizou em grande estilo, fez o gosto ao pé pelo segundo jogo consecutivo e ajudou a travar a antiga equipa de Jorge Jesus - onde atuam Andre Carrillo e Luciano Vietto.