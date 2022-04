Fabio Quartararo viveu momento doloroso (para as partes baixas) e acabou gozado pela própria equipa

A carregar o vídeo ...

Fabio Quartararo acabou o dia de treinos em Jerez como o mais rápido, mas a jornada não foi totalmente isenta de peripécias. Logo na primeira sessão, o francês da Yamaha sofreu uma queda que acabou por ser bastante dolorosa, não pela violência do impacto, mas por ter, na hora de voltar à mota, batido com alguma força no assento da moto... com as partes baixas. A expressão diz bem da dor que sentia, mas a equipa oficial da Yamaha não perdoou e... acabou a gozá-lo.