Sem marcar desde fevereiro, Moussa Marega colocou um ponto final no jejum diante do Boavista... e logo em dose dupla. Depois do golo aos 53', o maliano chegou ao bis nos derradeiros instantes da partida e confirmou a vitória tranquila do FC Porto ante o rival portuense. Tudo isto numa jogada na qual se destaca o grande passe de Fábio Vieira.