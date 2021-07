«Façam as vossas apostas»: FC Porto mostra treino no Algarve com... futevólei

A carregar o vídeo ...

Depois da vitória frente ao Moreirense ( 4-2 ), a pré-temporada continua e o FC Porto segue a preparação para o particular com o Lille, a disputar no próximo domingo, pelas 19H45, no Estádio do Algarve. Os dragões partilharam um momento de boa disposição no treino, com os jogadores a serem divididos em duas equipas para uma partida de futevólei: de um lado, Fernando Andrade, Francisco Conceição e Evanilson. Do outro, Pepê, Otávio e Rodrigo Valente. "Façam as vossas apostas", desafiou o clube nas redes sociais. [Vídeo: FC Porto]