'Faceoff' entre Canelo Álvarez e Caleb Plant acabou em confusão

Canelo Álvarez e Caleb Plant apenas vão enfrentar-se a 6 de novembro, mas o evento de promoção realizado esta terça-feira mostrou já que os fãs do boxe podem esperar um duelo... quentinho. Tudo aconteceu no habitual 'trash talk' do 'faceoff', quando Canelo se passou com o que o oponente dizia e o empurrou. Plant decidiu responder e procurou soltar logo ali uma esquerda, à qual o mexicano se desviou com uma categoria impressionante,