Facundo Bridge e o desejo de voltar a discutir Mundial com Portugal: «Ficámos com uma 'espinha' da final de 2019»

Gonzalo Romero, jogador do Sporting, e Facundo Bridge, que atua no Valongo, perspetivaram o jogo das 'meias' do Mundial de hóquei em patins entre Argentina e Itália - com apito inicial à 1 da manhã deste sábado em Portugal continental - e não fugiram à questão sobre se querem defrontar Portugal - joga diante França a partir das 22h30 - na final do Mundial, de forma a 'vingar' o título perdido em 2019 frente à equipa das quinas. "Não estive presente no Mundial passado, mas sei que ficaram com uma 'espinha' dessa final. Mas temos de pensar primeiro no jogo da meia-final", frisou Facundo Bridge.