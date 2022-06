Fair-play na final do Campeonato de Portugal: adeptos do Paredes aplaudem equipa do Fontinhas

A carregar o vídeo ...

O Paredes conquistou este sábado o Campeonato de Portugal, depois de golear o Fontinhas por 4-0, no Jamor. No final do encontro, os adeptos da equipa açoriana aplaudiram os jogadores e os apoiantes do Paredes não se ficaram atrás. Um assinalável momento de fair-play na final da competição. As duas equipas, recorde-se, garantiram a subida e vão disputar a Liga 3 na próxima época. [Vídeo: André Antunes Pereira]