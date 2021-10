Fair-play no futsal feminino: jogadora interrompe lance de ataque para adversária ser assistida

A carregar o vídeo ...

Carolina Ladeira, jogadora da equipa de futsal feminino do Quinta dos Lombos, recebeu este domingo um cartão branco após ter colocado a bola fora num contra-ataque promissor da sua equipa, no duelo frente ao Leões de Porto Salvo, para que uma jogadora adversária pudesse ser assistida, num belo momento de fair-play. No final, o Quinta dos Lombos venceu por 3-0. [Vídeo: Zona Técnica Futsal Oficial / Instagram]