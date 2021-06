Fair-play no judo: derrotou compatriota e acabou a transportá-la às cavalitas para fora do tatami

A carregar o vídeo ...

Sarah Asahina e Wakaba Tomita deram este sábado um longo espectáculo na final da categoria mais pesada das senhoras nos Mundiais de judo, num combate que chegou quase aos dez minutos. No final, foi Asahina a vencer, perante uma Tomita que acabou lesionada no pé e sem conseguir sequer andar. E foi aí que surgiu um momento de fair play que merece ser destacado. Sarah Asahina pegou na compatriota, transportou-a para fora do tatami e ainda fez a saudação tradicional dos judocas ao deixar o terreno de 'jogo'.