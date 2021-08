A carregar o vídeo ...

O venezuelano Gabriel Maestre conquistou esta madrugada o título de peso meio-médio da WBA, numa luta com Mykal Fox pautada pela polémica. Tudo porque, ao contrário de todos os analistas, os juízes viram uma vitória do venezuelano, algo que motivou uma cerimónia de anúncio dos resultados algo insólita. Maestre foi proclamado vencedor e a sua cara (e a do oponente) é um verdadeiro poema...