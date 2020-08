A carregar o vídeo ...

Fall Guys: Ultimate Knockout, um jogo de tipo Battle Royale, é o mais recente 'vício' de Kun Agüero. O avançado argentino do Manchester City já é conhecido pelo seu fascínio pelo mundo dos e-sports e não falhou com mais uma 'livestream' totalmente hilariante, àquele que é um dos jogos do momento. [Vídeo: Twitter]