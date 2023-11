Falta sobre o guarda-redes ou golo limpo? O polémico lance que decidiu o Barnsley-Wycombe aos 90'+1

A carregar o vídeo ...

Tudo apontava para um empate a zeros no jogo entre Barnsley e o Wycombe, no duelo da 20.ª jornada da League One, porém, um lance caricato (e com muita polémica à mistura) já nos descontos (90'+1) acabou por decidir aquele que viria a ser o desfecho final da partida. A grande questão que fica é: existe ou não existe falta de Sam Cosgrove (autor do golo) sobre Maksymilian Stryjek (guarda-redes do Wycombe)? De realçar ainda que este resultado permitiu ao Barnsley regressar aos triunfos no campeonato, já o Wycombe somou a terceira derrota consecutiva... [Vídeo: Barnsley]