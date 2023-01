Famalicão e Placard.pt oferecem eletrodomésticos a associação de solidariedade social

A carregar o vídeo ...

O Famalicão e o Placard.pt, um dos patrocinadores do clube minhoto, juntaram-se para levar a cabo uma ação de cariz social. Dessa forma, Miguel Ribeiro, presidente da SAD dos famalicenses, e Tomás Gonçalves, diretor-geral do Placard.pt, deslocaram-se até HumanitAVE – Associação de Emergência Humanitária e ofereceram eletrodomésticos (frigorífico, aquecedor, desumidificador, televisor e micro-ondas), que serão posteriormente entregues a famílias do concelho com necessidades.