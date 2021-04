A carregar o vídeo ...

Autor de dois dos golos com que o Famalicão bateu o Leixões, na Liga Revelação, André Ricardo teve um momento de magia na partida desta quarta-feira. O médio-ofensivo marcou de cabeça e as comparações com o golo apontado por Van Persie a Espanha foram inevitávies, tal como fez questão de mostrar o Famalicão.