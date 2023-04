O Famalicão viu-se privado do central Riccieli ao minuto 23 da partida com o V. Guimarães. O central dos famalicenses recebeu uma bola difícil, falhou no passe e deixou Safira recuperar o esférico. Quando o avançado do V. Guimarães tentou arrancar em direção da baliza do Famalicão, o central impediu-o e acabou por ver o cartão vermelho, deixando a equipa em inferioridade numérica. [Vídeo: VSports]