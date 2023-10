Farense reclama penálti não assinalado frente ao Vizela e pondera medidas a tomar

A carregar o vídeo ...

O Farense pondera as medidas a tomar, na sequência de queixas sobre as arbitragens. Os algarvios estiveram reunidos com responsáveis do Conselho de Arbitragem da FPF na semana passada, depois do jogo com o Sporting, e voltam agora a apontar prejuízos na receção ao Vizela (0-0) , reclamando um penálti não assinalado, na sequência de uma disputa entre Bruno Wilson e Artur Jorge, na área dos vizelenses.As queixas do Farense estendem-se à própria Liga, pois o site oficial assinala que apenas um espectador esteve presente no jogo com o Vizela, quando 4.811 pessoas marcaram presença, incluindo o presidente da própria Liga, Pedro Proença, informação corrigida já ao princípio da tarde deste domingo.[Texto Armando Alves]