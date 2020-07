A carregar o vídeo ...

Sem jogar há mais de um ano devido a uma grande lesão - a sua última partida tinha sido em junho, na Copa América de 2019 - e depois de ter superado o coronavírus, o peruano Jefferson Farfán voltou este domingo aos relvados e fê-lo da melhor forma, ao marcar um golo no empate do Lokomotiv Moscovo diante do Ufa. O lance foi de goleador, mas a assistência de João Mário é de luxo.