Farid Walizadeh: Fintar a morte para chegar a Tóquio

Com apenas oito anos, caminhou do Afeganistão até Istambul para fugir à guerra. Durante esses mais de 4 mil quilómetros viu coisas que não deseja a ninguém e, na Turquia, descobriu as artes marciais. Em 2012 chegou a Portugal, aperfeiçoou o boxe e, nove anos depois, está prestes a concretizar o seu grande sonho: participar nos Jogos Olímpicos integrado na equipa internacional de refugiados organizada pelo Comité Olímpico Internacional.