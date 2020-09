"Cansado de palhaçada" Hulk conta tudo: as traições, o silicone da namorada e as agressões da ex-mulher à mãe

A carregar o vídeo ...

tem dado que falar nos últimos tempos no Brasil e o ex-jogador do FC Porto gravou um vídeo, que partilhou no Instagram, onde esclareceu alguns pormenores sobre o relacionamento. O avançado falou também da namorada (Camila, sobrinha da ex-mulher) e ameaçou com alguns processos. (Vídeo Instagram)