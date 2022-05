Fatawu não facilita: veja como o reforço do Sporting está a preparar-se para os jogos do Gana

A carregar o vídeo ...

Fatawu está entre os convocados da seleção do Gana para os jogos de qualificação da CAN'2023, assim como para a Taça Kirin, que vai ter lugar no Japão, e não descura na preparação como as imagens mostram. Recorde-se que o avançado do Sporting, que chegou a Alvalade a 4 de abril, tem trabalhado às ordens de Rúben Amorim, apesar de estar impedido de jogar por não estar inscrito.