Fatawu não tremeu na marca dos 11 metros: jogador do Sporting decisivo na vitória do Gana

Fatawu Issahaku marcou um dos penáltis com que o Gana bateu o Chile, por 3-1, após o empate a zero no final dos 90 minutos, em jogo de atribuição do 3.º lugar da Taça Kirin. Durante a partida, o jogador do Sporting - atuou com o número 7 pela seleção ganesa - tentou desfazer o nulo e prova disso foi o remate perigoso logo nos primeiros minutos do encontro. [Vídeo: Youtube