Lucien Favre, treinador do Borussia Dortmund, mostrou-se satisfeito com o triunfo (1-0) diante do Hertha Berlim, em jogo a contar para a 30.ª jornada da Bundesliga, resultado que permitiu à equipa ganhar distância pontual para RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen na luta por um lugar na Liga dos Campeões na próxima temporada. [Vídeo: Omnisport]